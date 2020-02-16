Haber Giriş: Kaynak: AA
Genç girişimciye 200 bin liraya kadar hibe
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı'yla ilgili, "2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona erecek. 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz." dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 21:35
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