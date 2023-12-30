Geçerli ruhsatı olmayan gemilere bin liraya kadar ceza uygulanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yenileme zorunlu olacak

Buna göre, 2,5 metrenin altındaki özel gemiler bağlama kütüğüne kaydedilmeyecek.

Ruhsatname, bir yıl veya katları olmak üzere en fazla 5 yıla kadar düzenlenecek. Süresi bitiminde ruhsatın yeniden düzenlenmesi zorunlu olacak. Bu işlemler, ruhsat düzenlemeye yetkili tüm liman başkanlıklarında yapılabilecek.

Yenileme başvuruları ruhsat süresi dolmadan en az 15 gün önce gerçekleştirilecek. Ruhsat süresi geçtikten sonra yapılan başvurularda, yeniden düzenlenen ruhsatın başlangıç tarihi, bir önceki ruhsatın bitim tarihinden başlayacak.

Ruhsatın süresinin dolmasından itibaren 5 yıl boyunca yeniden ruhsatname düzenlenmeyen gemi, deniz ve iç su araçları kendiliğinden kütükten silinecek.

İdari para cezası ve uygulanacak diğer hükümler

Yönetmelik hükümleri uyarınca geçerli bir ruhsatı olmayan gemi, deniz ve iç su araçlarının malik ve işletenlerine uygulanacak para cezaları da düzenlendi.

Buna göre, 2,5 metreden 10 metreye kadar olan gemi, deniz ve iç su araçları için metre başına 250 lira, 10 metreden 20 metreye kadar olanlar için 500 lira, 20 metreden 30 metreye kadar olanlarda 750 lira, 30 metreden büyüklerde 1000 lira para cezası verilecek.

İdari para cezasına ilave olarak ruhsatın ilk defa veya yeniden düzenlenmesi gereken tarihten itibaren geç kalınan her ay için bu miktara yüzde 5 eklenerek hesaplanan tutarda idari para cezası uygulanacak.

Geminin boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmayacak.

İdari para cezasının 1 aylık ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan yüzde 25 indirim yapılacak.