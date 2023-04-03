Devlet Su İşleri'nin (DSİ) 2022 Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgiye göre, kurum, Türkiye'nin su kaynaklarının planlanması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması maksadıyla projeler üretiyor.

Türkiye'de su kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin faaliyetlerden sorumlu en etkin kuruluş olan DSİ, tarımsal sulama, bitkisel üretim, taşkın, enerji ve diğer kamusal içme suyu ve kırsal alan sektörlerinde, enerji arz güvenliği verimliliği ve enerji piyasası, çevre ve iklim değişikliği, toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi ile yönetim ve destek programlarında faaliyetlerini sürdürüyor.

DSİ, her bölgenin özellikleri, ihtiyaçları ve potansiyeli çerçevesinde geliştirilen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) gibi çalışmalarla yerelden ülke geneline uzanan bir refah zinciri oluşturmayı hedefliyor.

Genel Müdürlük bu çerçevede geçen yıl 62 baraj, 19 gölet ve bent, 50 yer altı depolama ve suni besleme tesisi, 72 sulama tesisi, 21 toplulaştırma projesi, 16 içme suyu ve atık su tesisi, 10 HES ve 146 taşkın kontrol tesisini tamamladı. Böylece toplam 396 tesis hizmete sunuldu. Ayrıca sınıfında dünyanın en yüksek 5'inci barajı Yusufeli Barajı ve HES'te 22 Kasım 2022'de su tutulmaya başlandı.

Kişi başına düşen yıllık su miktarında düşüş

Türkiye'de kişi başına düşen yıllık su miktarı 2000 yılında 1652 metreküp iken geçen yıl 1322 mereküpe geriledi. Türkiye, kişi başına kullanılabilir su potansiyeline bakıldığında, su stresi yaşayan ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle suyun tasarruflu ve optimum kullanılması için DSİ, depolamalı tesisler yapılması suretiyle su kaynakları potansiyelinin değerlendirilerek çok maksatlı kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Ayrıca işletmede olan sulamalarda kayıpların önüne geçilerek suyun daha etkin ve verimli kullanılabilmesi, toprağın kalitesini etkileyen drenaj sorunlarının giderilebilmesi maksatlarıyla yenileme projelerinin ön plana çıkarılması ve klasik açık sistem sulama şebekeleri yerine modern kapalı sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması çalışmalarına devam ediliyor.

Bu çerçevede DSİ tarafından 2022 sonu itibarıyla 992 baraj ve 709 gölette toplam 182,79 milyar metreküp su depolandı. Hidroelektrik potansiyelinin enerjiye dönüştürülmesi sürecinde kamu-özel sektör işbirliğiyle tamamlanan hidroelektrik santrallerinde 32 bin 334 megavat kurulu güç ve 112 milyar kilovatsaatlik üretim gerçekleştirildi.

1963 hektar alan taşkınlardan korundu

İçme suyu sektöründe ise tamamlanan 386 tesis ile 5,03 milyar metreküp içme, kullanma ve sanayi suyu temin edildi. Tarım sektöründe ise yaklaşık 7 milyon hektar alanın suyla buluşmasına imkan sağlandı.

DSİ'nin taşkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılmasıyla ilgili faaliyetleri, yapısal önlemler içeren projeli faaliyetler ve yapısal önlemler içermeyen faaliyetler olarak iki ana başlıkta sınıflandırılıyor. Yapısal önlemler çerçevesinde, 2022 yılında 146 tesis bitirilerek 204 meskun mahal ile 1963 hektar alan taşkınlardan korundu.

Ayrıca, 10 bin 413 taşkın kontrol tesisi ve 24 atık su tesisinin yanı sıra yaklaşık 6,8 milyon hektar alanda toplulaştırma tamamlandı.