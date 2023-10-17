Gebze'ye 4,5 yılda 18 milyar lirayı aşan hizmet ve yatırım yapıldı

"Kent Buluşmaları" kapsamında Belediye Kültür Merkezi'ndeki toplantıda öğretmenler ve Diyanet görevlileriyle bir araya gelen Büyükgöz, 4,5 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları anlattı.

Büyükgöz, "güncel ve popülist yaklaşımlardan uzak, laboratuvar ölçekli veya cerrahi anlayışla" çalıştıklarını dile getirerek, ilçeye 18 milyar 134 milyon 900 bin liralık hizmet ve yatırım kazandırdıklarını anlattı.

Gebze'nin, Türkiye ihracatının yüzde 17'sini karşıladığını ve üretimde önemli noktada bulunduğunu vurgulayan Büyükgöz, "Gebze, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gayri safi milli hasılasının yüzde 13,5'ini üretiyor. İhracatın yüzde 17'sini üretiyor. Türkiye'deki kişi başına milli gelirin en yüksek olduğu alan. Türkiye'deki 306 AR-GE merkezinin 92'si Gebze'de. Bilişim Vadisi, TÜBİTAK, MARTEK, BİLGEM ve Gebze Teknik Üniversitesi gibi birçok bilim teknoloji üsleri Gebze'de" diye konuştu.

Büyükgöz, ilçede yüzde yüz yabancı sermayeyle kurulmuş iş yeri sayısının 336, 10 kişi üstünde işçi çalıştıran iş yeri sayısının ise 3 bin 300 olduğunu kaydetti.

Üreten, bilim, teknoloji ve inovasyon üssü Gebze'nin son 4 yılda 49 bin nüfus artışı yaşadığından bahseden Büyükgöz, doğal olarak büyüyen yapısal, hukuki ve mülkiyet sorunlarının hızla çözülmesi gerektiğine işaret etti.

35 bin tapu sorunu çözüldü

Büyükgöz, ilçede 35 bin tapu sorununun çözüldüğünü ve 3 bin 300 vatandaşın tapularına kavuştuğunu ifade etti. İlçede hizmet veren okul binalarıyla camilerin tapularını alarak kamuya kazandırdıklarını söyleyen Büyükgöz, şunları söyledi:

"36 okulumuzun tapu sorunlarını çözdük. Birazdan Milli Eğitim Müdürümüze teslim edeceğim. Diğer taraftan 24 caminin mülkiyet sorununu çözmüşüz, tapularını İlçe Müftümüze sizlerin huzurunda teslim edeceğim. Bu sorunlar geçtiğimiz 50 yılın sorunları, bunların varlığından hiçbirinizin haberi yoktu. Bu problemler yıllardır büyüyerek kar yumağı gibi geliyor."