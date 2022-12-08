Gazprom, 7 Aralık'ta Çin'e sözleşme yükümlülüklerinden yüzde 16,1 daha fazla doğal gaz sevk edildiğini açıkladı.

Böylelikle, Sibirya'nın Gücü üzerinden sevkiyatta günlük rekorun kırıldığına işaret edilen açıklamada, sevkiyatın Gazprom ile Çinli CNPC arasındaki uzun vadeli doğal gaz sözleşmesi kapsamında gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, söz konusu sevkiyata ilişkin hacim bilgisi paylaşılmadı.

Avrupa'daki çok sayıda ülke, Rus gazı alımını tümüyle durdururken, bazı ülkeler de alım miktarlarını azaltmıştı.

Gazprom'un doğal gaz ihracatı ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,5, üretimi ise yüzde 19,4 gerilemişti.