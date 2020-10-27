Fransa'nın uluslararası ticaretinde İslam ülkeleri önemli rol oynuyor.

Yaklaşık 67 milyon nüfuslu Fransa 2019 yılında toplam 638 milyar dolar ithalat, 555 milyar dolar da ihracat yaptı.

İhracatta makine ve havacılık

Fransa'nın toplam ihracatının yüzde 12’si makine, yüzde 9,6’sı havacılık, yüzde 9,5'i taşıt, yüzde 7,8'i teçhizat, yüzde 6,4'ü ilaç, yüzde 3,8'i plastik, yüzde 3,6'sı parfüm ve kozmetik ve yüzde 3,5'i çeşitli içecekler oldu.

Ülkenin ithal ettiği ürünlerin başında ise yüzde 13,1'le makine ve bilgisayar, yüzde 11,5'le taşıt, yüzde 10,3'le çeşitli yakıtlar, yüzde 8,9'la ekipman ve yüzde 3,9'la ilaç yer aldı.

İslam ülkeleri ile ticaret

Fransa, 2019’da İslam ülkelerine yaklaşık 45,8 milyar dolarlık ihracat yaparken bu ülkelerden 58 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

İslam ülkeleri, bu dönemde Fransa'dan yoğunlukla makine, gaz tribünü, havacılık ürünleri, kazan, motorlu taşıt parçaları, araba, traktör, demir ve çelik ürünleri, elektrikli ve elektronik ekipman ile ilaç satın aldı.

Fransa da İslam ülkelerinden ham petrol, doğal gaz, mineral yağlar, motorlu taşıt, otomobil parçası, uydu alıcı, elektik ısıtıcı, kablo, giyim, meyve, sebze, kuru yemiş gibi ürünleri ithal etti.

[Grafik: AA]

Bu dönemde Müslüman ülkeler arasında Fransa'nın en fazla ihracat yaptığı ülke 6,66 milyar dolarla Türkiye oldu. Türkiye, Fransa'dan makine, kazan, motorlu taşıt ve parçaları, traktör, demir ve çelik, elektrikli ve elektronik ekipman, ilaç ve havacılık ürünü aldı.

Fransa, Cezayir'e 5,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Cezayir, buğday gibi tahıl ürünleri, gaz tribünleri, boru, filtre, çeşitli makineler, ilaç, otomobil, elektrikli ekipmanları Fransa'dan adlı.

Fas, Fransız turbo motor, gaz tribünü, pompa, makine, elektrik devreleri, buğday, arpa, taşıt, yedek parça, havacılık parçaları için 5,34 milyar dolar ödedi.

Katar'da Fransa'dan 4,3 milyar dolarlık havacılık ürünü, elektrik ve elektronik ekipman, makine, demir ve çelik ürünleri, kozmetik ve değerli taşlar ithal etti.

Tunus'a 3,74 milyar dolarlık elektik ekipman, makine, mineral yağ, plastik satan Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 3,67 milyar dolar, Suudi Arabistan'a 3,34 milyar dolar, Mısır'a 2,58 milyar dolar, Endonezya'ya 1,75 milyar dolar, Malezya'ya 1,68 milyar dolar, Senegal'e 1,2, milyar dolar, Nijerya'ya 657 milyon dolar, Lübnan'a 627 milyon dolar, Kuveyt'e 589 milyon dolar, Umman'a 474 milyon dolar, Kazakistan'a 474 milyon dolar, Bahreyn'e 471 milyon dolar, Irak'a 464 milyon dolar, Pakistan'a 443 milyon dolar, İran'a 420 milyon dolar, Mali'ye 374 milyon dolar, Bangladeş'e 295 milyon dolar, Ürdün'e 237 milyon dolar, Libya'ya 210 milyon dolar, Azerbaycan'a 160 milyon dolar, Özbekistan'a 150 milyon dolar, Türkmenistan'a 112 milyon dolar, Bosna Hersek'e 98 milyon dolar, Çad'a 97 milyon dolar, Sudan'a 86 milyon dolar, Suriye'ye 52 milyon dolar, Kırgızistan'a 32 milyon dolar, Afganistan'a da 26 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Öte yandan Fransa, Türkiye'den 9,8 milyar dolarlık motorlu taşıt, otomobil parçası, kamyonet, toplu taşıma araçları, traktör, turbo, gaz tribünü, buz dolabı, dondurucu, ısı pompaları, çamaşır ve bulaşık makineleri, motor parçaları, uydu alıcı, elektik ısıtıcı, kablo, giyim, meyve, kuruyemiş, demir ve çelik, mobilya ve alüminyum aldı.

Fransa, ham petrol ve mineral yağlar için Suudi Arabistan'a 7,5 milyar dolar ödedi.

Fas'tan 6,3 milyar dolara araba, çeşitli motorlu taşıtlar, kablo, elektrik iletim ürünü, sebze, meyve ve giyim gibi ürünler alan Fransa, Tunus'tan 5 milyar dolarlık kablo, telefon, uydu alıcı, ölçüm cihazı mineral yağ alımı yaptı.

Fransa, Cezayir'den 4,7 milyar dolara ham petrol, doğal gaz, çeşitli yağlar, kimyasallar ve gübre ithal ederken, Nijerya'dan 4,4, milyar dolar, Kazakistan'dan 3,55 milyar dolar, Bangladeş'ten 3,33 milyar dolar, Malezya'dan 2,67 milyar dolar, Endonezya'dan 2,1 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 1,72 milyar dolar, Libya'dan 1,6 milyar dolar, Pakistan'dan 1 milyar dolar, Irak'tan 1 milyar dolar, Mısır'dan 815 milyon dolar, Katar'dan 760 milyon dolar, Azerbaycan'dan 713 milyon dolar, Bahreyn'den 285 milyon dolar, Kuveyt'ten 240 milyon dolar, Bosna Hersek'ten 174 milyon dolar, Umman'dan 117 milyon dolar, Lübnan'dan 69 milyon dolar, Sudan'dan 53 milyon dolar, İran'dan 52 milyon dolar ve Ürdün'den 29 milyon dolarlık ürün ithal etti.

İslam karşıtı turumu ve Peygamber Efendimize hakaret karikatürlerini devlet dairelerinde yayınlamasından sonra İslam coğrafyasında geniş ölçüde malları boykot edilen Fransa'nın İslam ülkeleriyle ticaret hacmi yıllık 100 milyar doları geçti.

Süreç hakkında

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin son dönemde Müslümanları ve İslami kuruluşlarını hedef almasıyla ülkenin çeşitli şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalara başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar da arttı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşu ile bir caminin kapatılacağını duyurmuştu.

Fransa’nın İslam karşıtı tutumu nedeniyle İslam ülkelerinde Fransız ürünlerini boykot çağrıları yapılmaya başlandı.