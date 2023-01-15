Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin çağrısı üzerine birçok zincir market, "fiyat sabitleme ve indirim" açıklamasında bulunmuştu. Zincir marketler, yaptıkları açıklamaların ardından indirimleri raflara yansıtmaya başladı.

Bir zincir market, ocak ayı boyunca 1.000 üründe fiyatların sabitlendiğini duyurmuştu. Başka bir zincir market ise, 419 üründe fiyatları sabitleyerek 3 binden fazla üründe indirime gideceğini açıklamıştı. En çok satış yapan zincir marketlerden biri ise ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatını sabitleme kararı almıştı.

Ünlü zincir market, gıda ve gıda dışı 20 bin üründe yüzde 20 ila 40 arasında indirim yapacağını duyururken, bir zincir market de ocak ayı boyunca birçok üründe fiyatları sabitleme ve indirime giden diğer zincir marketlerden oldu.

Zincir market bölge müdürü Özcan Kaya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un "fiyat sabitleme ve indirim" çağrılarına uyarak, halka bu konuda verebilecekleri tüm desteği sunacaklarını söyledi.

"Vatandaşımızın sosyal medyada duyurduğumuz görsellerden sonra bizlere yoğun talepleri oldu"

Hazırlamış oldukları indirim çalışmasını 11 Ocak itibarıyla halkın hizmetine sunduklarını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"İndirim yapılacak ürünleri seçerken halkımız için en verimli olacak, en ihtiyaç duyulan ürünleri seçmeye özen gösterdik. Fiyatlarımızı indirip sabitleyerek çalışmamızı ocak ayının sonuna kadar devam ettireceğiz. Halkımızı bu indirimlerden yararlanmak üzere mağazalarımıza bekliyoruz. Bu indirim kampanyalarına diğer sektörlerin de katılmasının enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağına inanıyorum. Vatandaşımızın sosyal medyada duyurduğumuz görsellerden sonra bizlere yoğun talepleri oldu. Bu talepler sonrasında da tanıtım broşürlerimizi planladığımız tarihten öne çekerek indirimlere başladık. Halkımıza teveccühleri için teşekkür ediyoruz."