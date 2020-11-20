Marmara Denizi'nde etkisini gösteren fırtına, balık fiyatlarını doğrudan etkiledi.

Balıkesir’de balıkçılık ile uğraşan işletme sahibi Ramazan Afacan son zamanlardaki balık fiyatlarını değerlendirdi.

Balık tezgahları dolu

Ramazan Afacan palamut balığının mevsiminin sona erdiğini ve ağlarına çinekopun takıldığını belirterek şunları söyledi:

“Tezgahlarımızda hamsinin fiyatı 25, istavrit ve sarıkanat 25 lira ile 30 lira arası ve çinekop 50 lira ile 70 lira arasında satılıyor. Palamut bu sene eylül ayının başlarında boldu. Bu bolluk da 10-15 gün sürdü. Zaten palamut balığı göç balığı olduğu için fazla uzun sürmez mevsimi. Şuanda palamut göç balığı olduğu için bitti. Birkaç gündür çinekop gelmeye başladı. Çinekopun fiyatı da 50-60 lira arasında değişiyor. Birkaç gündür de fırtına etkili olduğu için şuanda fiyatlar bu yüzden biraz pahalı. Ancak tezgahlarımızda balıklarımız hala bol.”