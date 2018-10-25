Fırat Nehri’nden 27 milyar dolar enerji geliri sağlandı

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, projenin en önemli yatırım alanlarının başında enerjinin geldiğini belirterek, proje kapsamında 22 baraj, 19 HES ve sulama şebekesinin yapımının planlandığını hatırlattı.

“Büyüklü küçüklü 15 baraj tamamlandı”

Hükümetin bölgeye sunduğu pozitif ayrımcılık dolayısıyla projeye olan ödeneklerin her yıl artırıldığını ifade eden Karahocagil, proje kapsamında bugüne kadar büyüklü küçüklü 15 barajın tamamlandığını belirtti.

Karahocagil, üretilen enerjinin dolaylı olarak bölgedeki diğer yatırımları da finanse ettiğine dikkati çekerek, bu nedenle sürekli GAP için "kendini ödeyen proje" nitelendirmesinde bulunduklarını dile getirdi.

27 milyar dolar gelir elde edildi

Bölgedeki barajların katkısıyla Türkiye'nin hidroelektrik enerjisi üretiminin hemen hemen yarısının karşılandığını anlatan Karahocagil, Türkiye'nin enerji ithalatını azaltmada bölgedeki barajların ciddi katkı sunduğunu söyledi.

Karahocagil, şöyle devam etti:

"GAP enerji ve toprak potansiyelimizi değerlendirmek üzere oluşturulmuş bir kalkınma hamlesidir. Bu çerçevede enerji yatırımlarımız oldukça iyi bir seviyededir. Fırat Nehri üzerindeki enerji kapasitemizin tamamı neredeyse kullanılır vaziyettedir.

Dicle Nehri üzerindeki inşaatlarımız ise devam ediyor. Fırat Nehri üzerinde Keban, Karakaya, Birecik ve Karkamış barajları ile dünyanın sayılı büyük barajlarından olan, yıllık 2 bin 400 megavat gibi ciddi bir elektrik üretim potansiyeline sahip Atatürk Barajı var.

Bunların ürettiği enerji ise 25 yılda neredeyse 30 milyar megavatsaati bulmuş durumdadır ki bunun karşılığı yaklaşık 27 milyar dolardır. Dicle üzerindeki çalışmalar ise henüz devam ediyor. Kral Kızı ve Dicle Barajı bitmiş durumda, Batman Barajı çalışıyor. Sulama ve enerji üretiminde ise Silvan Barajı da ciddi bir öneme sahiptir."

Hedefte Silvan ve Ilısu var

Sadrettin Karahocagil, bölgenin çok ciddi bir enerji ve toprak potansiyeli olduğuna işaret ederek, GAP'ın söz konusu değerleri Türkiye'ye kazandırmak için faaliyete geçirildiğini söyledi.

Enerji yatırımlarının oldukça iyi seviyelere geldiğini vurgulayan Karahocagil, Türkiye'nin, Ortadoğu'nun en uzun akarsuyu olan Fırat Nehri üzerindeki enerji kapasitesinin tamamını kullandığını belirtti.

Silvan ve Ilısu barajlarını tamamlamaya çalıştıklarını anlatan Karahocagil, "Şu anda enerjideki hedefimizi karşılamış durumdayız. Bölgemizde 15 ciddi büyüklükte baraj yapılmış durumda. Bunların da ciddi bir üretim rakamı var. Yapımı devam eden Ilısu Barajı ile de hedefimize kavuşmuş olacağız. Yine Cizre Barajı özel sektör tarafından yapılacak. Kamu yatırımları açısından bizim hedefimiz şu anda Silvan ve Ilısu barajlarını bitirmektir. Bu barajlar için de yoğun çalışma yürütülüyor." diye konuştu.

Karahocagil, bölgedeki barajların yapımında büyük emek ve özveri sarf eden tüm işçilere ve mühendislere katkılarından dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA