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Ekonomi
TRT Haber 07.08.2023 20:01

Fındık alım fiyatları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık alım fiyatlarını açıkladı. Kilogram başına Giresun kalite fındık 84 lira, Levant kalite fındık ise 82 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Fındık alım fiyatları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından fındık alım fiyatlarını açıkladı.

Yaklaşık 16 ilde hasadı yapılan ve 500 bin çiftçinin geçim kaynağı fındık alım fiyatlarının değerlendirildiğini söyleyen Erdoğan, "Fındık piyasasında fiyat istikrarını sağlamak ve üreticilerimizi korumak üzere toprak mahsulleri ofisini yeniden görevlendirdik" dedi.

Erdoğan, “Giresun kalite için kilogram başına 84 lira, Levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir” sözleriyle fındık alım fiyatlarını duyurdu.

Ayrıca, her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı da üreticilere kilogram başına yaklaşık 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacak.

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