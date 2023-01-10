Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Finansal kiralama şirketlerinin yurt dışı kredilerinde KKDF kesinti oranı sıfırlandı
Finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı yüzde sıfır olarak uygulanacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde KKDF kesintisi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.
Etiketler: Resmi Gazete
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