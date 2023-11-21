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Ekonomi
TRT Haber 21.11.2023 15:10

Facebook ilanları için 'kimlik doğrulama' şartı

Ticaret Bakanlığı, Facebook'ta artık kimlik doğrulama ile ilan verilebileceğini, entegrasyon sağlanana kadar yeni ilan yayımlanmayacağını, halihazırda yayında olan ilanların da kaldırılacağını duyurdu.

Şeyma Bay
Şeyma Bay
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Facebook ilanları için 'kimlik doğrulama' şartı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından 31 Ağustos'ta yapılan düzenlemeler ile ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü getirildiği, bahse konu düzenlemelerin 1 Kasım'da yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, Bakanlık bünyesinde kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden ilan platformları tarafından üyelik öncesinde veya ilk ilan girişinde kimlik doğrulaması yapılmasına olanak sağlandığı aktarıldı.

Halihazırda yayında olan ilanlar kaldırılıyor

Açıklamada, "Ayrıca, ilan platformları arasında ortaya çıkabilecek haksız rekabetin önlenmesini teminen, EİDS'e entegrasyon sağlayıncaya kadar Facebook-Marketplace uygulaması üzerinden yeni taşıt ve emlak ilanı yayımlanması durdurulmuş olup halihazırda yayımda olan ilanların kaldırılmasına başlanmıştır." denildi.

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Facebook Ticaret Bakanlığı
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