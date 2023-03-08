EYT'li ne kadar promosyon alacak?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla bankalar da promosyon yarışına girdi. EYT'li, 3 yıllık süre için maaşına göre en az 4 bin 200 lira promosyon alacak. Promosyon tutarındaki artış bankaların inisiyatifinde olacak.
Bankaların EYT'lilere özel kampanya çalışmaları hızlandı. Bu kapsamda bankalar, kendi şubelerinden maaş alan EYT'liye promosyon ödemesi yapacak ve 3 yıl taahhüt şartı isteyecek.
EYT'liler, emeklilik başvurusu sırasında maaşlarının yatırılmasını istedikleri banka ve şubesini seçecek. Nisan ayındaki ilk maaşla banka promosyonu almaya hak kazanacak. E-Devlet aracılığıyla banka seçeneği değiştirilebilecek.
Seçim yapıldıktan sonra emeklinin promosyon alabilmesi için 3 yıl aynı bankada kalması gerekiyor. Emekli, bankayı değiştirirse aldığı promosyonun kalan kısmını geri ödemekle yükümlü olacak.
|Emekli Aylığı (TL)
|Promosyon Tutarı (TL)
|5,500
|4,200
|7,500 - 10,000
|5,400
|10,000 ve üzeri
|6,000
Bankalar emeklilere maaşlara göre farklı promosyon miktarları sunuyor. Buna göre, en düşük, yani 5 bin 500 lira emekli maaşı alan EYT'li, 3 yıllık süre için en az 4 bin 200 lira promosyon alabilecek.
7 bin 500 ila 10 bin lira emekli aylığı alanlara 5 bin 400 lira, 10 bin lira ve üzerinde emekli aylığı alanlara da azami 6 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu miktarlar bankaların inisiyatifine bağlı olarak artırılabilecek.
- 17:48
- 17:46
- 17:47
- 17:58
- 17:38