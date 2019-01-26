Gemi inşa sektörü temsilcileri bir süre önce yaptıkları açıklamada, teminat mektuplarının bazı Avrupa bankaları tarafından kabul edilmemesinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını ifade etmiş ve sorunun çözümü için hükümetten destek istemişti.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, son dönemde yaptıkları çalışmalarla ihracatçıların yolunu açmak için daha çok radikal çözümler geliştirdiklerini söyledi.

"Bu konuda 5-6 bankayla görüşme planımız var"

Geçen yıl yaptıkları yasal değişiklikle ihracatçılarla doğrudan çalışabilme imkanı getirdiklerine dikkati çeken Yıldırım, teminat mektubu olmadan da kredi verebilir hale geldiklerini hatırlattı.

Yıldırım, yurt dışında da ihracatçılara teminat ve fon enstrümanlarını etkin bir şekilde sunduklarına işaret ederek, zaman zaman yaşanan istisnai sorunları da çözmek için ellerini taşın altına koyduklarını dile getirdi.

Gemi inşa sektörünün ihracatta önemli bir rol oynaması nedeniyle bu sektördeki firmaların desteklenmesine özel önem verdiklerini ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu çerçevede dünyanın önde gelen bankalarıyla kontrgaranti sağlamaları için görüşmeler yapıyoruz. İlk görüşmemizi gerçekleştirdik, buradan sonuç aldıktan sonra önümüzdeki günlerde bu konuda 5-6 bankayla görüşme planımız var."

Yıldırım, sektörün sorunlarını çözme gayretlerinin süreceğini belirterek, 2 hafta önce Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliğini ziyaret ettiklerini, Türk Eximbank'ın yeni ürünleri ve uygulamalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptıklarını aktardı.

Toplantıda sektörün talep ve beklentilerini dinlediklerini dile getiren Yıldırım, bu taleplere ilişkin çalışmalara başlandığını bildirdi.

"Yabancı ortaklı bankalar rekabetçi imkanlar sunabilir"

İhracatçılar için uluslararası büyük bankalarla hem fonlama hem de ticaretin diğer enstrümanlarında daha yakın çalışmalar yürüteceklerini dile getiren Yıldırım, Avrupa bankaları nezdinde Türk bankalarına yönelik teminat limiti oluşturulmasına katkı vermeye ve işlem bazında değerlendirme yaparak finansman desteği sağlamaya istekli olduklarını söyledi.

Yıldırım, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı ve yabancı ortaklı bankaların bu kapsamda rekabetçi imkanlar sunabileceğini düşündüklerini vurguladı.

Kaynak: AA