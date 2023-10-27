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Ekonomi
AA 27.10.2023 15:11

Euroo Bölgesi enflasyon hedefine 2025’te yaklaşacak

Avrupa Merkez Bankasının Profesyonel Tahminciler Anketi katılımcıları, Euro Bölgesi enflasyonunun ancak 2025’te ECB'nin yüzde 2'lik hedefine yaklaşacağını öngördü.

Euroo Bölgesi enflasyon hedefine 2025’te yaklaşacak
[Fotograf: AP]

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Profesyonel Tahminciler Anketi 2023 son çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde yıllık harmonize enflasyon beklentisi 2023, 2024 ve 2025 yılları için sırasıyla yüzde 5,6, yüzde 2,7 ve yüzde 2,1 oldu.

Üçüncü çeyrek anket sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, son çeyrekte enflasyon tahmininde bu yıl için 0,1 puan yükseliş görülürken gelecek için değişiklik olmadı. 2025 için ise 0,1 puan düşüş oldu. Ankette ortalama uzun vadeli enflasyon tahminleri (5 yıllık) yüzde 2,1 olarak değişmedi.

Ankete katılanların, Avro Bölgesi için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahminleri 2023, 2024 ve 2025 yılları için sırasıyla yüzde 0,5 yüzde 0,9 ve yüzde 1,5 oldu. Bu çeyrekte, geçen çeyreğe göre 2023 büyüme tahmininde 0,1 puan, gelecek yılın tahmininde de 0,2 puanlık aşağı yönlü değişim görüldü. 2025 için ise büyüme beklentileri sabit kaldı. Ortalama uzun vadeli GSYH büyüme tahmini ise değişmeyerek yüzde 1,3’te kaldı.

Ortalama işsizlik oranı tahminleri 2023, 2024 ve 2025 yılları için 0,1 puan aşağı yönlü revize edilerek sırasıyla yüzde 6,5, 6,7 ve yüzde 6,6 oldu. Uzun vadeli işsizlik tahmini ise yüzde 6,5 oldu.

ECB'nin Profesyonel Tahminciler Anketi 29 Eylül-5 Ekim tarihlerinde yapıldı ve araştırmaya 63 profesyonel katıldı.

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