Dolar/TL, yılın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 7,43 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 7,3082 ile 28 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,3853'ten tamamladı.

Dolar/TL, yılın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 7,3720'den işlem gördü.

31 Aralık güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: