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Ekonomi
AA 31.07.2023 12:43

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuzda yüzde 5,3 oldu

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda yıllık bazda yüzde 5,3 artış gösterdi.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuzda yüzde 5,3 oldu
[Fotograf: Reuters]

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde haziranda yüzde 5,5 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 5,3 seviyesinde belirlendi.

Euro Bölgesi'nde TÜFE, temmuzda bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 azaldı.

Piyasa beklentileri, temmuzda Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 5,3, aylık enflasyonun yüzde 0,3 olması yönündeydi.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 10,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 5,6 ile hizmetler, yüzde 5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 6,1 geriledi.

AB uyumlu verilere göre, enflasyon, temmuzda Slovakya'da yüzde 10,2, Hırvatistan'da yüzde 8,1, Litvanya'da yüzde 7,1, Avusturya'da yüzde 7, Almanya ve Letonya'da yüzde 6,5, İtalya'da yüzde 6,4, Hollanda'da yüzde 5,3 ve Fransa'da yüzde 5 seviyesinde belirlendi.

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