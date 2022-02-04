Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Aralık 2021 dönemine ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,8 azalırken, 2020'nin aynı dönemine göre ise yüzde 2,6 arttı.

Euro Bölgesi'nde de perakende satışlar aralık ayında kasıma kıyasla yüzde 3 düşerken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 yükseldi. Piyasa beklentisi, perakende satışların aralıkta aylık yüzde 0,5 gerileyeceği, yıllık ise yüzde 5,1 artacağı yönündeydi.

Perakende satışlar, 2021 yılı genelinde AB'de yüzde 5,5, Euro Bölgesi'nde de yüzde 5 oranında artış gösterdi.

En fazla düşüş Hollanda'da

AB ülkeleri arasında aralıkta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 7,2 ile Letonya'da, yüzde 2,1 ile Slovenya'da, yüzde 1'le de Bulgaristan ve Macaristan'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 9,2 ile Hollanda'da, yüzde 5,7 ile İspanya'da ve yüzde 5,5 ile Almanya'da oldu.

Perakende satışlar, yıllık bazda Slovenya'da yüzde 44,1, Litvanya'da yüzde 16,2, Estonya'da yüzde 12,6 artarken, İrlanda'da yüzde 3,2, İspanya ve Finlandiya'da yüzde 3 geriledi.