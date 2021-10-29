Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı 3'üncü çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2021'in 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 arttı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2021'in 3'üncü çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre ise yüzde 3,7 yükseldi.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın 3'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,1, 2020'nin 3'üncü çeyreğine göre de yüzde 3,9'luk artış gösterdi.

GSYH, yılın 2'nci çeyreğinde AB'de yüzde 2, Euro Bölgesi'nde ise yüzde 2,1 artmıştı.

GSYH, 3'üncü çeyrekte önceki çeyreğe göre Almanya'da 1,8, Fransa'da 3,0, İtalya'da 2,6 ve İspanya'da yüzde 2 arttı.

Söz konusu oran geçen yılın aynı dönemine göre ise Almanya'da yüzde 2,5, Fransa'da 3,3, İtalya'da 3,8 ve İspanya'da yüzde 2,7 yükseldi.