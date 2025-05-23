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Ekonomi
AA 23.05.2025 09:39

Etil asetat ithalatında korunma önlemi uygulanacak

Etil asetat ithalatında korunma önlemleri uygulanmasına karar verildi.

Etil asetat ithalatında korunma önlemi uygulanacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla Resmi Gazete'nin 6 Nisan 2024 tarihli sayısında yayımlanan tebliğ kapsamında yürütülen soruşturmayla alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, etil asetat ithalatında ton başına birinci yıl 110 dolar, ikinci yıl 104 dolar, üçüncü yıl 99 dolar olmak üzere 3 yıl ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması kararlaştırıldı.

Ayrıca, söz konusu ürünün ithalatında ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere, ülke ayrımı yapılmaksızın her yıl 10 bin tonluk kısmı için de genel tarife kontenjanı açıldı.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Öte yandan, söz konusu karara ilişkin Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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