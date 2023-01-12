"Arıların olduğu yerde hayat vardır" ilkesiyle yola çıkan Eti Maden, "Bal Gibi Madencilik" projesini hayata geçirdi.

Eti Maden'in projesi bor madenciliğinin yapıldığı yerlerde yürütülüyor. Emet, Kırka, Bigadiç, Bandırma, Hisarcık ve Beylikova bu bölgeler arasında yer alıyor.

Kovanlar, Eti Maden tarafından hazırlanıyor ve arıcılık yapmak isteyen halka ücretsiz veriliyor.

Yörelerde endemik ve aromatik bitkiler ile bal üretimi yapılıyor. Bu bal da yine Eti Maden tarafından satın alınıyor. Böylelikle hem arıcılık teşvik ediliyor hem de yöre halkına ekonomik destek sağlanıyor.