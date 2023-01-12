Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 12:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eti Maden 'Bal Gibi Madencilik' projesiyle arıcılığı teşvik ediyor
Yaklaşık 2 yıldır 'Bal Gibi Madencilik' projesi yürüten Eti Maden, bor madenciliğinin yapıldığı yerlerde isteyenlere ücretsiz kovan veriyor, üretilen balı da satın alıyor. Böylece hem arıcılık teşvik ediliyor hem de aile bütçelerine katkı sağlanıyor.
"Arıların olduğu yerde hayat vardır" ilkesiyle yola çıkan Eti Maden, "Bal Gibi Madencilik" projesini hayata geçirdi.
Eti Maden'in projesi bor madenciliğinin yapıldığı yerlerde yürütülüyor. Emet, Kırka, Bigadiç, Bandırma, Hisarcık ve Beylikova bu bölgeler arasında yer alıyor.
Kovanlar, Eti Maden tarafından hazırlanıyor ve arıcılık yapmak isteyen halka ücretsiz veriliyor.
Yörelerde endemik ve aromatik bitkiler ile bal üretimi yapılıyor. Bu bal da yine Eti Maden tarafından satın alınıyor. Böylelikle hem arıcılık teşvik ediliyor hem de yöre halkına ekonomik destek sağlanıyor.
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