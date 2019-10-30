Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020-2024 dönemini kapsayan "Esnaf ve Sanatkarlar Stratejisi ve Eylem Planı"nın detaylarını paylaştı.

Pekcan, "Esnafın ihracat potansiyelinin ve rekabet gücünün artırılmasını hedefliyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızı yurt dışına açmak ve ihracat ailemizin birer üyesi haline getirmek için uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi desteklerimizden istifade etmelerini sağlayacağız." dedi.

Plan kapsamında, esnaflara, ihracata yönelik eğitimler verilecek, yurt dışı pazarlara ilişkin danışmanlık hizmetleri sağlanacak. Kadın esnaf sayısı artırılacak ve kadınların daha iyi şartlarda çalışabilmesinin önü açılacak.

İhracat kursları Aralık ayında başlayacak. Esnaflara pazara giriş ve markalaşma eğitimleri verilecek.

Kaynak: TRT Haber