Erzurum'da çiftçilere 20 ton tritikale tohumu dağıtıldı

Erzurum'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan "2018 Yılı Çayır Mera Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında kentteki çiftçilere 20 ton tohum desteği sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentteki yem bitkileri üretim alanlarının genişletilerek yem üretim maliyetlerinin düşürülmesinin yanı sıra kaba yem açığının giderilmesi ve mevcut mera alanları üzerindeki otlatma baskısının azaltılması amacıyla hayvan yetiştiriciliği yapanlara 20 ton tritikale tohumu dağıtıldığı belirtildi.

Proje kapsamında Aşkale, Aziziye, Hınıs ve Horasan ilçelerine 2 bin, Karaçoban, Karayazı ve Köprüköy ilçelerine bin, Çat ilçesine de 600 kilogram tritikale tohumu tahsis edildiği aktarıldı.

"Dağıtılan tohumluklarla bin dekarlık bir alanda ekim yapılacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, hayvancılık yetiştiriciliğinde en önemli giderlerden birinin kaba yem olduğunu anlattı.

Ülke genelinde olduğu gibi Erzurum'da da kaba yem sorununun bulunduğunu belirten Akar, "Kaba yem açığının giderilmesi adına yem bitkileri yetiştiriciliği büyük önem arz ediyor" dedi.

Akar, yem bitkisi yetiştiriciliği açısından tritikale bitkisinin son derece avantajlı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tritikale, ıslah çalışmaları sonucu elde edilmiş, buğday ve çavdar melezi bir bitkidir. Buğday ve arpanın verimli ve kaliteli yetişmediği yerlerde, tritikale yüksek verime sahiptir. Tritikale, hayvanların beslenmesinde hem dane hem otundan yararlanılmaktadır. Dağıtılan bu tohumluklarla il genelinde bin dekarlık bir alanda ekim yapılacaktır. Müdürlüğümüzce 2014'ten bugüne kadar çeşitli kaynaklardan sağlanan finansmanlar ile çiftçilerimize demonstrasyon amaçlı olarak toplamda 313 bin 151 kilogram yem bitkisi tohumluğu desteği sağlanarak ilimiz yem bitkileri ekim ve üretim merkezi haline getirilmiştir."

Kaynak: AA