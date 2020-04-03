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EPDK Elektrik ve doğal gaz faturalarını erteledi mi? Elektrik ve doğal gaz faturaları ile ilgili düzenleme...
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle elektrik ve doğal gaz sayaçlarını 3 ay boyunca okumayacak. Peki elektrik ve doğal gaz faturaları neye göre belirlenecek? Abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun en iyi şekilde sağlanması amacıyla yeni bir düzenleme yaptı.
Yapılan düzenlemeyle elektrik ve doğalgaz sayaçları üç ay boyunca okunmayacak. Faturalar kıyasen düzenlenecek. Tüketicilerin geçmiş tüketim oranlarına faturalandırma yapılacak.
Sayaç okuma ertelemesi kimler için geçerli?
Uygulama karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak.
Okuması yapılamayan tüketiciler için üç ay sonrasında mahsuplaşma işlemi yapılacak.
Etiketler: elektrik faturası ertelendi mi doğal gaz faturası EPDKSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 10:58
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