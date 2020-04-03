Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun en iyi şekilde sağlanması amacıyla yeni bir düzenleme yaptı.

Yapılan düzenlemeyle elektrik ve doğalgaz sayaçları üç ay boyunca okunmayacak. Faturalar kıyasen düzenlenecek. Tüketicilerin geçmiş tüketim oranlarına faturalandırma yapılacak.

Sayaç okuma ertelemesi kimler için geçerli?

Uygulama karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak.

Okuması yapılamayan tüketiciler için üç ay sonrasında mahsuplaşma işlemi yapılacak.