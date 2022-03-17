EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın çağrısı üzerine akaryakıt sektörünün dağıtım ve bayii dernek temsilcileri PET-DER, PÜİS, ADER ve TABGİS yetkililerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

TÜPRAŞ ve STAR Rafineri yöneticilerinin de katıldığı toplantıda akaryakıt sektörünün içinde bulunduğu durum ve bir süredir gündeme getirilen marj paylaşımı konusu değerlendirildi.

"EPDK'nın doğrudan bir müdahalesi söz konusu değildir"

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Öncelikle bir kez daha vurgulamak isteriz ki akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Bu oluşumda en önemli pay, petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlerdir. Bunun yanı sıra vergiler ve dağıtıcı artı bayi payı ile fiyatlar son şeklini alır. Fiyat oluşumunu sürekli denetleme görevi olan EPDK’nin bu fiyatlara doğrudan bir müdahalesi söz konusu değildir." denildi.

Buna rağmen dağıtıcı artı bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK'nın tavan fiyat uygulama yetkisinin kanunen bulunduğunun vurgulandığı açıklamada, EPDK internet sitesinden gün ve bayi bazında akaryakıt fiyatlarına ulaşmanın mümkün olduğuna işaret edildi.

Halen akaryakıt fiyatları içerisindeki dağıtıcı ve bayi marjlarının makul bir seviyede olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu tutarlar iddia edildiği gibi bayilerin iflasına ve kapanmasına sebep olacak hatta ülkemizi akaryakıt sıkıntısına sokacak düzeyde kesinlikle değildir. İçinden geçtiğimiz süreçte büyük bir kâr beklentisi içine girmek de sektörümüz için gerçekçi bir yaklaşım olarak görülmemelidir." ifadesi kullanıldı.

EPDK Başkanı Yılmaz'dan uyarı

Açıklamada, EPDK Başkanı Yılmaz'ın bugünkü toplantıda fiyat oluşumlarında bayi ve dağıtıcı oranlarına ilişkin son verileri değerlendirdiği ve petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen satış fiyatlarında makul olmayan kar artışları tespit etmeleri halinde "tavan fiyat" uygulamasının yeniden gündeme gelebileceğini hatırlattığı aktarıldı.

"Tüketiciyi mağdur eden bayiler ağır yaptırımla karşılaşacaktır"

Tüketicilere yük oluşturmadan marj paylaşımı sorununu çözebilecek alternatiflerin de toplantıda ele alındığı ifade edilen açıklamada, bunlardan en önemlisinin rafineri priminin dağıtıcı ve bayiler arasında basiretli ve iyi niyetli bir anlayışla paylaşılması olduğu kaydedildi.

Toplantıda taşıt tanıma sistemi (TTS) ile yapılan satışlarda bayilerin mağdur edildiği yönündeki değerlendirmelerin de not edildi.

Bu kapsamda, EPDK'nın da bir çalışma yaptığı TTS ile ilgili dağıtıcıların bayilere aşırı yük oluşturacak bir mantıkla hareket etmemesi gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, TTS kapsamındaki tüketicilere, kamu araçlarına hatta ambulanslara bazı bayiler tarafından akaryakıt verilmek istenmediğine dair şikayetlerin kuruma ulaştığı hatırlatıldı.

Söz konusu bayilerle ilgili gerekli incelemenin başlatıldığının vurgulandığı açıklamada, tüketiciyi mağdur eden bayilerin ağır yaptırımla karşılaşacağı kaydedildi.

"Nakit ödemeye ucuz fiyat" önerisi

Toplantıda ayrıca, kredi kartı ile akaryakıt satışları konusu da gündeme geldi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce de bazı sektör temsilcileri tarafından dillendirilen kredi kartı ile satışlara yüksek, nakit satışlara ise indirimli fiyatlandırma konusu EPDK’nin görev alanında değildir. İlgili kanun gereği de herhangi bir mala 'kredi kartı ile tek çekimlerde ödenen meblağ' ile 'nakit ödenen meblağ' farklı olamaz… Bu konunun 'akaryakıtta nakit ödemeye ucuz fiyat önerisi' gibi lanse edilmesi ise doğru değildir. Zira tüketicilerin büyük bir çoğunluğu akaryakıt ürünlerini kredi kartı ile satın almaktadır.

Bu talep kredi kartı ile akaryakıt alan tüketicileri cezalandırmak anlamına gelecektir. Akaryakıt sektörümüzün değerli temsilcileri olan bayilerimizin ve dağıtıcılarımızın sağduyu ile hareket ederek, 'tüketiciye yük olacak herhangi bir beklentinin içine girmeden' marj paylaşımı konusunu kendi aralarında çözmesi mümkündür. "

"Tüketici aleyhinde herhangi bir düzenlemeye gidilmesi söz konusu değil"

Açıklamada, "Son olarak ifade etmek isteriz ki ne petrol fiyatlarının istikrarsız bir görünüm sergilediği bu günlerde ne de ileride, akaryakıt fiyat oluşumunu etkileyecek tüketici aleyhine herhangi düzenlemeye gidilmesi söz konusu olabilir." denildi.