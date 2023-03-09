Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 09:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
EPDK, 23 şirkete lisans verdi
[Fotograf: AA]
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca 23 şirkete lisans verildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 1 şirkete tedarik lisansı, 4 şirkete üretim lisansı verildi. 1 şirketin de üretim lisansı iptal edildi.
Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında ise 18 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.
Etiketler: EPDK Resmi Gazete Enerji
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