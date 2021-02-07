Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 12 şirkete üretim lisansı verdi, 5 şirketin lisansını sona erdirdi, 1 şirketin lisansını ise iptal etti.

Konuyla ilgili kurul kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

LPG lisanslarında da değişiklik yapıldı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 4 şirketin LPG depolama lisansının ve 2 şirketin dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.

LPG piyasasındaki bir şirketin dağıtıcı ve bir şirketin depolama lisansı sona erdirilirken, bir şirkete de dağıtıcı lisansı verildi.