Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
EPDK 12 şirkete lisans verdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik piyasasında 12 şirkete elektrik üretim lisansı verirken, 5 şirketin lisansına son verdi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 12 şirkete üretim lisansı verdi, 5 şirketin lisansını sona erdirdi, 1 şirketin lisansını ise iptal etti.
Konuyla ilgili kurul kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
LPG lisanslarında da değişiklik yapıldı
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 4 şirketin LPG depolama lisansının ve 2 şirketin dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.
LPG piyasasındaki bir şirketin dağıtıcı ve bir şirketin depolama lisansı sona erdirilirken, bir şirkete de dağıtıcı lisansı verildi.
Etiketler: Enerji EPDK LPG Resmi Gazete
Son Haberler
- 11:12
- 11:12
- 11:02
- 10:56
- 11:16
Sıradaki Haber
Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın temeli atıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz