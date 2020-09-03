Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,86, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,35 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 11,53 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,27, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,71 arttı.

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,86, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,35 artış gösterdi. TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 10,52, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 11,53 arttı.

Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 13,26 artış gerçekleşti

Yİ-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,35, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,52, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 6,71 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün ağustosta yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 13,26, imalatta yüzde 12,29, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,14, su temininde yüzde 11,33 artış gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,7, imalatta yüzde 2,97 ve su temininde yüzde 0,69 artış görülürken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,29 azalış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 13,58, dayanıklı tüketim malında yüzde 17,08, dayanıksız tüketim malında yüzde 10,17, sermaye malında yüzde 18,09 artış, enerjide yüzde 1,64 azalış kayıtlara geçti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 3,78, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,99, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,9, sermaye malında yüzde 3,52 artış, enerjide yüzde 1,91 azalış gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek azalış yüzde 11,14 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 9,02 ile tütün ürünleri, yüzde 7,65 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde görüldü. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 39,05, diğer mamul eşyalar yüzde 32,96, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 21,05 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

En fazla aylık azalış, yüzde 7,29 ile elektrik-gaz üretim ve dağıtımı alt sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 24,41, metal cevherleri yüzde 10,41, diğer mamul eşyalar yüzde 8,27 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.