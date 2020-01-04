Hidrokarbon ve yenilenebilir noktasında Türkiye birçok alanda yerli kaynaklarını kullanma konusunda önemli adımlar atıyor ve atmaya devam ediyor.

Rüzgar enerjisinde kurulu güç 7 bin 500 megavata ulaştı, üretim yüzde 14 arttı.

Güneş enerjisinde ise üretiminin toplam tüketime katkısı yüzde 3’ü geçti. Bu yılda da yenilenebilir enerjide hedefler büyük. Özellikle rüzgar ve güneş enerjisinde panel ve türbin üretiminin artması bekleniyor.

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı (TESPAM) Oğuzhan Akyener, "Mikro ölçekli YEKA'lar yerli teknoloji üretimini de destekleyecek ki özellikle yerli türbin üretiminde Türkiye belli bir noktaya geldi. Güneş konusunda belli adımlar atıldı. İnşallah bu daha da pekişirse Türkiye teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna dahi gelebilir." dedi.

Yerli ve milli enerjinin en önemli ayaklarından biri de kömür. 2019'da elektriğin yüzde 36’sı kömürden üretildi.

Hidroelektrik santraller elektrik üretiminin yüzde 34'ünü karşılıyor.

2023'te hedef 135 milyar kilovatsaat üretim yapmak.

Kaynak: TRT Haber