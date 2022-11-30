Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 00:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emlak vergisi ödemeleri için son gün
2022 yılına ait emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri için tanınan süre bugün sona erecek. Ödemeler, belediyelere havale yoluyla ya da e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren emlak vergisinin ikinci taksiti için son ödeme günü bugün.
Emlak vergisi oranı dört yılda bir takdir komisyonlarınca kararlaştırılıyor. Geçen yıl 2022-2025 yıllarında geçerli sayılacak değerler belirlendi. 2022 yılı için vergi artışı yüzde 36,20 oldu.
Geçen yıl gayrimenkul alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2023'te başlayacak.
Ödemeler gayrimenkulün bulunduğu belediyeye başvurularak havale yoluyla ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
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