Kurban Bayramı için 12 milyon 700 bin emekliye yapılacak ikramiye ödemeleri başladı. SSK emeklileri, ikramiyelerini 13-14 Temmuz tarihleri arasında alacak.

Emekli Sandığı kapsamındaki kişilerin ise temmuz ayı farkı ile ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.

Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri de 16 Temmuz'da yapılacak.

1100 lira olan Kurban Bayramı ikramiyeleri, emeklilerin hesaplarına yatırılacak.