Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 09:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı. İkramiyeler, 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.
Kurban Bayramı için 12 milyon 700 bin emekliye yapılacak ikramiye ödemeleri başladı. SSK emeklileri, ikramiyelerini 13-14 Temmuz tarihleri arasında alacak.
Emekli Sandığı kapsamındaki kişilerin ise temmuz ayı farkı ile ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.
Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri de 16 Temmuz'da yapılacak.
1100 lira olan Kurban Bayramı ikramiyeleri, emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
Etiketler: Emekli Kurban Bayramı
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