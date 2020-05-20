Emeklilere maaş ödemesi devam ediyor. Üçüncü grupta yer alan SSK emeklileri aylıklarını bugün almaya başladı. Bağ-Kur emeklilerine ise maaşları yarın ve Cuma günü ödenecek.

Emeklilerin Ramazan Bayramı'ndan önce maaşlarını almasına yönelik takvim işliyor. Ödemeler geçen hafta başladı. SSK ve Bağ-Kur'lulara maaş ödemesi peyderpey yapılıyor.

SSK emeklilerinin maaşları ne zaman yatacak?

Takvime göre ilk olarak SSK emeklilerine ödeme yapıldı. Maaş günü 17, 18, 19, ve 20 Mayıs olanlara aylıkları 15 Mayıs Cuma günü hesaplarına yatırıldı.

Maaşlarını 21, 22 ve 23 Mayıs'ta alanlar için de 18 Mayıs Salı günü maaş ödemesi yapıldı.

Normal takvime göre önceki aylarda 24, 25 ve 26 Mayıs'ta emekli maaşını alanların aylıkları ise bugün hesaplarına yatırıldı.

Bağ-Kur maaşları ne zaman yatacak?

SSK'lılardan sonra sıra Bağ-Kur emeklilerinde olacak. Ödeme günü 25 ve 26 Mayıs olan Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 21 Mayıs Perşembe günü yatırılacak. Ödeme günü 27 ve 28 Mayıs olanlar ise maaşlarını 22 Mayıs'ta alacak.

Emekli Sandığı emeklilerinin maaş takviminde ise değişikliğe gidilmedi ve bu kişilere maaşları 1 ve 5 Mayıs tarihleri arasında ödendi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin biner liralık bayram ikramiyeleri de öne çekilerek 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenmişti.