Açık 5.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 14.04.2023 01:33

Emekli maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak

Milyonlarca emeklinin aylıkları ve ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatırılacak. Bayram ikramiyesi ve aylıklar bugün ödenmeye başlanacak.

Emekli maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak
[Fotograf: AA]

Ramazan Bayramı öncesi emekli maaşları ödenecek, EYT'liler de ilk aylıklarını alacak.

SSK emeklilerinden ödeme günü 17, 18, 19, 20 Nisan olanlara, hem aylık hem de bayram ikramiyesi bugün ödenecek.

Ödeme günü 21, 22, 23 Nisan olanlara ise ödemeler yarın yapılacak.

24, 25, 26 Nisan'da aylık alanların aylık ve ikramiyeleri 16 Nisan'da hesaplarında olacak. EYT işlemlerini tamamlamış ve aylık hakkı kazananlar da ilk aylıklarını ve bayram ikramiyelerini alacak.

Bağ-Kur kapsamında emekli olanların da aylık ve ikramiyeleri erken ödenecek. Ödemeler 17 ve 18 Nisan'da emeklilerin hesaplarına yapılacak.

Ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların 17 Nisan'da, ayın 27 ve 28'i olanlar ise 18 Nisan'da ödenecek.

Emekli sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da hesaba geçecek. 

ETİKETLER
Emekli İkramiye EYT
Sıradaki Haber
Türkiye uluslararası yatırım ortamı sunmayı sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:08
Bakan Çavuşoğlu: Seçim ortamında bir büyükelçinin bir adayla görüşmesi doğru değil
01:24
Ara tatil bugün başlıyor
01:19
Kocaeli'de istinat duvarı çöktü: 4 apartman tahliye edildi
00:59
El freni çekilmeyen minibüs sokak satıcısına çaptı
00:51
Kars'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
00:45
Fransa'da polisle göstericiler arasında arbede çıktı
Fransa'daki protestolarına 1,5 milyon kişi katıldı
Fransa'daki protestolarına 1,5 milyon kişi katıldı
FOTO FOKUS
El freni çekilmeyen minibüs sokak satıcısına çaptı
El freni çekilmeyen minibüs sokak satıcısına çaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ