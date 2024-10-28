Duman 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 28.10.2024 12:38

Elektrik üretimi ağustosta azaldı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,53 azalarak 31 milyon 215 bin 885 megavatsaat oldu.

Elektrik üretimi ağustosta azaldı
[Fotograf: AA]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ağustos ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 26,7'si doğal gaz santralleri, yüzde 23,4'ü ithal kömür, yüzde 17,1'i hidroelektrik santralleri, yüzde 12,6'sı linyit santralleri ve yüzde 10,4'ü rüzgar santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla biyokütle, jeotermal, güneş, taş kömürü, fuel-oil ve asfaltit izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,53 azalışla 31 milyon 215 bin 885 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 4,11 artarak 27 milyon 588 bin 710 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 34,6'sı sanayi, yüzde 27,4'ü mesken aboneler, yüzde 27'si kamu ve özel hizmetler sektörü aboneleri tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 1,5 tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 9,3 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,83 artarak 50 milyon 284 bin 488'e ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 1,8, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 2,8 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,5, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,9 artış yaşandı. Sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 6,5 düşüş oldu.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 0,9 artarak 96 bin 477 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 25,4'ünü doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,7'sini barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 12,6'sını rüzgar santralleri, yüzde 10,8'sini ithal kömür santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

ETİKETLER
Elektrik EPDK Güneş Enerjisi Hidroelektrik Santralleri Rüzgar Enerjisi
Sıradaki Haber
Gaziantep'ten 9 ayda 7 milyar 321 milyon dolarlık ihracat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 61 kişi yakalandı
13:04
Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı
12:57
Borsa günü yükselişle kapattı
12:56
Katil İsrail'in Savunma Bakanı'ndan Başbakan ve kabineye "savaş pusulasız ilerliyor" mektubu
12:59
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
12:53
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Kemal Advan Hastanesi'nde sadece 1 çocuk doktoru kaldı
Türkiye'nin kuzey ucu Sinop
Türkiye'nin kuzey ucu Sinop
FOTO FOKUS
İstanbul'da sis etkili oldu
İstanbul'da sis etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ