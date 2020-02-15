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Elazığ ve Malatya'daki esnafa faizsiz kredi imkanı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elazığ ve Malatya'daki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira arasında faizsiz kredi kullanabileceğini belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İmalat sanayiinde faaliyet gösteren işletmeler, depremden fiziki olarak zarar görmese de, KOSGEB’in İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programından faydalanabilecekler." dedi.
Varank, "50 ve altı çalışanı olan işletmeler, 100 bin liraya kadar kullanacakları kredide, 50'den fazla istihdamı olan işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, aynı şartlarda, yani faizsiz ve 1 yıl geri ödemesi, KOSGEB'in faiz desteği programından yararlanacak." ifadelerini kullandı.
Etiketler: kosgeb faizsiz kredi son dakikaSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 10:59
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