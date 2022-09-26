Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 10:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ekonomik güven endeksleri arttı
[Fotograf: AA]
Güven endeksi eylülde geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,7 ve inşaat sektöründe yüzde 2,1 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.
Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,7 ve inşaat sektöründe yüzde 2,1 arttı.
Etiketler: TÜİK
Sıradaki Haber
İmalat sanayisi kapasite kullanım oranı yüzde 77,4'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz