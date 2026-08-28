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Ekonomi
AA 28.08.2026 10:32

Ekonomik güven endeksi ağustosta 100,6 oldu

Ekonomik güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 artışla 100,6 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi ağustosta 100,6 oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre temmuzda 99,8 olan endeks, ağustosta yüzde 0,8 yükselerek 100,6 değerine çıktı.

Tüketici güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 1 artarak 90,8'e yükseldi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,2 artışla 102,4 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,1 azalışla 111,9 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 azalışla 110,1, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,4 azalarak 83,1 değerini aldı.

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