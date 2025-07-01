Ekonomi yönetimi, en düşük emekli maaşını görüşecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin beklediği en düşük emekli maaşı düzenlemesi ve kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, en düşük emekli maaşında yapılacak iyileştirme için ekonomi yönetiminin bir araya geleceğini ifade etti. Toplantının takvimine ilişkin bilgi veren Işıkhan, perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarının beklendiğini söyledi.

Görüşmenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılımıyla gerçekleştirileceğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacak. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir. İnşallah hayırlı olur emeklilerimiz için."

Kamu işçilerine son teklif bu hafta sunulacak

Bakan Işıkhan, kamu işçilerinin maaş ve sosyal haklarını belirleyecek Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin devam eden müzakereleri de değerlendirdi.

Hükümetin son teklifinin bu hafta içinde sendikalara iletileceğini açıklayan Işıkhan, "Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız. İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kamu işçilerinin maaş ve çalışma koşullarını belirleyen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, kamu işveren heyetine Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) başkanlık ediyor.