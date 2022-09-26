Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, 2022 yılının ilk ayından itibaren sektörün istikrarlı bir başarı gösterdiğini belirtti.

Son dönemde yüzde 200'lere varan ihracat artışına şahit olduklarını vurgulayan Öztürk, şunları söyledi:

"Bölgemizden 2022'nin ilk 8 ayında yaptığımız hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 64 yükselişle 687 milyon dolara ulaştı. İlk çeyrekte, 1 milyar doları aşacağımızın sinyallerini vermiştik. 25 Eylül 2021 tarihinden 24 Eylül 2022 tarihine kadar olan son bir yıllık dönemde ihracatımız yüzde 70 artarak 981 milyon dolara ulaştı. Eylül ayında da rekor kırmaya devam ediyoruz, 20 günlük dönemde ihracatımızı yüzde 115 artırma başarısı gösterdik. Sektörümüz Türkiye genelinde son bir yıllık dönemde ihracatını 10,8 milyar dolara taşıdı. Tarım ürünleri ihracatında sektörümüzün payı yüzde 43'e yükseldi. 'Tahıl Koridoru Anlaşması' ile Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolü tüm dünyada takdir gördü. Bunun önümüzdeki dönemde Türk hububat bakliyat ve yağlı tohumlar sektörümüze olumlu etkisini görmeyi umuyoruz."

Öztürk, 146 ülke ve bölgeye ulaştıklarını, Ege'nin hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatının yüzde 57'sini oluşturan bitkisel yağ dış satımının da yüzde 69 artışla 397 milyon dolara çıktığını vurguladı.

Hedef Uzak Doğu pazarı

Dünyanın gıda teknolojileri üzerinden şekilleneceği yeni dönemde Türkiye'nin, tarımsal ürünlerini işleyip, paketleyip ve markalaştırarak hak ettiği katma değere ulaştırabilecek güce sahip olduğunu aktaran Öztürk, "TURQUALITY Projesi kapsamında Türk lezzetlerini ABD'de tanıttık. Türk mutfağının 5 yıl süreyle Las Vegas Üniversitesinde müfredata girmesini sağladık. Sektörümüzün önemli hedef pazarlarından ABD'ye Türk gıda ürünlerinin ihracatının katlanarak artmasını hedefliyoruz. Ayrıca yakın gelecekte üyelerimizin e-ticaret konusunda farkındalıklarını yükseltecek eğitimlerimiz ve Çin özelinde geliştirdiğimiz dijital pazarlama stratejilerimiz ile Uzak Doğu pazarında daha çok tanınır olmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.