Ekonomi
e-Poliçe ile yılda 21 bin ağacın kesilmesi önlenecek17 Kasım 2019 Pazar 09:11 - Son Güncelleme 17 Kasım 2019 Pazar 11:09
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin (SBM) e-Poliçe projesi ile sigortalılar poliçelerine dijital ortamda istedikleri zaman ulaşabilecek.
SBM Genel Müdürü Murat Hakseven, sigorta sektöründe yılda 60 milyon poliçe, 40 milyon zeyil ile toplam 100 milyon adet poliçe/zeyil üretildiğini söyledi.
Zeyil, "Bunların basımı için yılda 1,5 milyar adet A4 kağıt tüketiliyor. Bu, yılda 21 bin ağacın kesilmesi demek" ifadelerini kullandı.
e-Poliçe projesinde, yalnızca çevresel fayda yaratmakla kalınmayacağını belirten Zeyil, "Basım ve gönderim maliyetlerini azaltmış ve fiziki saklamanın getirdiği kaybolma riskini de minimize etmiş olacağız." dedi.
Kaynak: AA
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