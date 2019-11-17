SBM Genel Müdürü Murat Hakseven, sigorta sektöründe yılda 60 milyon poliçe, 40 milyon zeyil ile toplam 100 milyon adet poliçe/zeyil üretildiğini söyledi.

Zeyil, "Bunların basımı için yılda 1,5 milyar adet A4 kağıt tüketiliyor. Bu, yılda 21 bin ağacın kesilmesi demek" ifadelerini kullandı.

e-Poliçe projesinde, yalnızca çevresel fayda yaratmakla kalınmayacağını belirten Zeyil, "Basım ve gönderim maliyetlerini azaltmış ve fiziki saklamanın getirdiği kaybolma riskini de minimize etmiş olacağız." dedi.

Kaynak: AA