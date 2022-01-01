Dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması bugünden itibaren yürürlüğe giriyor. Anlaşmayla Asya Pasifik bölgesinde gümrük şartları kolaylaşacak, vergi oranları düşürülecek. Peki Çin'in de dahil olduğu anlaşmayla küresel ticarette dengeler nasıl etkilenecek? Uzmanlara göre Türkiye anlaşma ile cazip fırsatlar yakalayabilir.

Asya Pasifik ülkelerine ticaretin artması, Türkiye'nin tedarik üssü olmasına da katkı sağlayacak.

Anlaşma ile 15 ülkenin ürünleri tek menşei kabul edilecek.

"Yeniden şekillenen küresel ekonomide Türkiye'nin konumunu belirlemesi açısından çok önemli"

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Altay Atlı, konuya ilişkin TRT Haber'e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti;

"ABD'nin olmadığı bir ortamda Çin'in öncülük ettiği bir anlaşma. Yeni dünya düzeninde belki Çin'in kendini konumlandırma çabalarının somut bir örneği olarak da buna işaret edebiliriz. Ticareti serbestleştirerek tabiki Çin çok büyük avantaj sağlamış oluyor.

Asya'da yatırım yapmak, Türkiye için firmalar için daha cazip hale geliyor. Çünkü 15 ülkeden herhangi birine yatırım yapan bir Türk firması artık buradaki tedarik zincirlerinden sorunsuzca faydalanabilecek ve ürünlerini oradan istediği ülkeye vergi olmadan ihraç edebilecek.

Yeniden şekillenen küresel ekonomide Türkiye'nin konumunu belirlemesi açısından güçlendirmesi, pekiştirmesi anlamında bence çok önemli. Türkiye köprüdür Asya ile Avrupa aasında. İşte bu şekilde daha fazla ön plana çıkarabiliriz."