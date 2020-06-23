Küresel birincil enerji kaynakları arasında kömürün payı geçen yıl yüzde 27 olurken, bu rakam 16 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Tüketimde yaşanan düşüşte, küresel düzeyde artan yenilenebilir enerji yatırımları, doğal gaz tüketiminin artması, ülkelerin temiz enerji politikaları ve sürdürülebilir kaynaklarının enerji sistemlerine dahil edilmesi gibi faktörler rol oynadı.

Küresel kömür tüketimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azalarak 3 milyar 770 milyon ton petrol eş değeri olarak belirlendi.

Çin, kömür tüketiminde yine lider

Çin, geçen yıl dünya kömür tüketiminin yaklaşık yüzde 51,7'sini tek başına gerçekleştirerek en çok kömür kullanan ülke oldu. Ülkede kömür tüketimi, bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,3 artışla 1 milyar 950 milyon ton petrol eş değerini buldu.

Bu ülkeyi, kömür tüketimini yüzde 0,3 artıran Hindistan takip etti. Hindistan'da kömür tüketimi, 444 milyon 731 bin ton petrol eş değeriyle 2001'den bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Hindistan'ın ardından dünyada en fazla kömür tüketen ABD'de ise kömür kullanımı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 14,6 azaldı ve 270 milyon 851 bin ton petrol eş değeri oldu.

Öte yandan, petrol ve doğal gaz bakımından zengin sayılan Türkmenistan, Irak, Katar ve Trinidad ve Tobago'da geçen yıl kömür tüketilmedi.

Dünyada kömür üretimi arttı

Dünya genelinde kömür üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artarak 8 milyar 129 milyon ton oldu.

Söz konusu dönemde, dünyada en fazla kömür üretimi 3 milyar 846 milyon tonla Çin'de gerçekleşti. Dünya kömür üretiminin yüzde 47,3'ünü tek başına üstlenen Çin'i, 756 milyon tonluk üretimle Hindistan ve 639 milyon 800 bin tonluk üretimle ABD izledi.

Kömür üretimini en çok artıran ilk 3 ülke ise Venezuella, Pakistan ve Brezilya oldu. Venezuella, geçen yıl üretimini bir önceki yıla göre yüzde 49,1, Pakistan yüzde 45,9 ve Brezilya yüzde 24,8 artırdı.

Türkiye'de kömür üretimi ise bu dönemde yüzde 0,1 artarak 84 milyon ton olarak hesaplandı.