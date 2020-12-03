"Mobil SCADA Acil Komuta ve Kontrol Merkezi" ihtiyaç durumunda şirketin yerleşik SCADA merkezlerinin yerine devreye girecek ve Enerjisa'dan hizmet alan 21 milyondan fazla kullanıcıya kesintisiz elektrik sağlamak için şebeke kontrolüne erişebilecek.

Merkez, dünyada ilk kez Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından tasarlanarak kullanıma alındı ve benzer stratejik altyapı hizmet sağlayıcılarına örnek oluşturacak.

Merkez, yerleşik SCADA sistemlerine erişimin engellenebileceği deprem, sel, fırtına gibi doğal afetler, salgınlar, kimyasal, nükleer saldırılar veya terör saldırıları gibi durumlara karşı geliştirildi.

Alternatif enerji için jeneratör bulunuyor

Özel bir otobüse yerleştirilen ve odalar arası geçişlerin parmak izi okuyucuyla yapıldığı sistem konumlandırıldığı yerden, Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) ve Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Toroslar EDAŞ) elektrik şebekelerine erişerek kontrolü sağlayabiliyor.

Merkezde dokunmatik kontrol panelleriyle donatılmış yönetici ve operatör odaları ile güvenlik kameralarının yanı sıra, sistemin ihtiyaç duyduğu enerjinin üretilmesi için güneş enerjisi panelleri ve alternatif enerji için jeneratör bulunuyor.

Bütünleşik cihazları soğutan ve güvenli havalandırma sağlayan klimaların kullanıldığı merkezde uzun süreli görevlerde personel için tuvalet, dinlenme bölümü ve mutfak yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Tüm müşterilerimize kesintisiz enerji sağlamak için çalışıyoruz"

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar, sistemin ana hedefinin "afet zamanlarında yaşanabilecek teknolojik körlüğü henüz meydana gelmeden bertaraf etmek" olduğunu söyledi.

Kritik altyapı güvenliğinin sağlanması konusunda Enerjisa bünyesinde yoğun Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğünü anlatan Pınar, şöyle konuştu:

"Afet dönemlerinde sürdürülebilir enerji arzının sağlık, telekomünikasyon, ulaşım, güvenlik gibi kritik altyapı sistemleri için ne kadar yaşamsal olduğunu içinden geçtiğimiz dönemde bir kere daha gördük. Bu anlamda, elektrik dağıtım işinin en önemli operasyonlarından olan komuta ve kontrol görevinin lokasyondan bağımsız Mobil SCADA ile uzaktan icra edilebilmesi altyapı sistemleri için devrim niteliğinde. Günümüzde enerji güvenliğine yönelik risklerin evrildiğini ve çeşitlendiğini görüyoruz. Tehlikenin nereden geleceğini bilemesek de geldiğinde ne yapacağımızı bilmeliyiz. Bu anlayış çerçevesinde, dünyada ilk kez Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından geliştirilen ve devreye alınan Mobil SCADA Acil Kontrol Merkezi ile tüm müşterilerimize kesintisiz enerji sağlamak için çalışıyoruz."

Türkiye'de 3 ayrı bölgede elektrik dağıtımından sorumlu Enerjisa, İstanbul Anadolu Yakası, Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Kilis ve Hatay'da çalışmalarını sürdürüyor.