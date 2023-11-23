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Ekonomi
AA 23.11.2023 12:29

Dünya Bankası, Orta Koridor ticaret yolunun geliştirilmesi için Türkiye ile çalışıyor

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Orta Koridor ticaret yolunun geliştirilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Gürcistan'ı Bulgaristan'a bağlayan ve İstanbul üzerinden gelen Orta Koridor ticaret yolunun geliştirilmesi için ilk kısmın faaliyete geçmesi gerekiyor." dedi.

Dünya Bankası, Orta Koridor ticaret yolunun geliştirilmesi için Türkiye ile çalışıyor
[Fotograf: AA]

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Lopez, yaptığı açıklamada, Dünya Bankası olarak, daha çok kamu sektörüyle çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile öz sermaye fonu oluşturduklarını ifade eden Lopez, "Bunu Türkiye'de ve dünyada ilk kez yapıyoruz." dedi.

TSKB'ye borç verdiklerini, bunun öz sermaye fonunu aktifleştirmek için kullanıldığını aktaran Lopez, bunun özel sektörün de ilgisini çektiğini kaydetti.

Şu anda hazırlık aşamasında olan bir çalışmaları bulunduğunu dile getiren Lopez, "TSKB ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), hem dengeyi sağlamak için kaynak kullanacak hem de özel sektöre ek kredi verilmesini sağlayacak." diye konuştu.

Lopez, Türk Eximbank ile hazırlık aşamasında olan bir operasyonları olduğunu belirterek, Türk Eximbank'a 600 milyon dolar borç verdiklerini, bunun ihracatçılara yönelik olacağını söyledi.

Orta Koridor ticaret yolu

Humberto Lopez, kamu altyapısına odaklandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Orta Koridor ticaret yolunun geliştirilmesi için çalışıyoruz. Gürcistan'ı Bulgaristan'a bağlayan ve İstanbul üzerinden gelen Orta Koridor ticaret yolunun geliştirilmesi için ilk kısmın faaliyete geçmesi gerekiyor. İlk kısmın maliyetinin 600 milyon doları aşması bekleniyor.

(Türkiye için) Devam etmekte olan 17 milyar dolarlık programımıza ek olarak, önümüzdeki 3 yıl içinde Dünya Bankası Grubu Yönetim Kurulu'na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngörüyoruz."

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