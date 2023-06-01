Çok Bulutlu 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 01.06.2023 06:16

DTÖ: Küresel mal ticareti yılın ilk çeyreğinde durgun kaldı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel mal ticaretinin yılın ilk çeyreğinde durgun kaldığını ancak ileriye dönük göstergelerin ikinci çeyrekte olası bir dönüşe işaret ettiğini bildirdi.

DTÖ: Küresel mal ticareti yılın ilk çeyreğinde durgun kaldı
[Fotograf: Reuters]

DTÖ, Küresel Mal Ticaret Barometresi Raporu'nu yayımladı.

Raporda, bir önceki okumada 92,2 puanda olan DTÖ Mal Ticareti Barometresi'nin 95,6'ya yükselmesine rağmen temel değer olan 100 puanın altında kaldığı aktarılarak, bunun trendin altında bir istikrar ile ticaret hacimlerinde yükselişin başladığına işaret ettiği vurgulandı.

Geçen yılın son çeyreğinde mal ticareti hacminin çeyreklik bazda yüzde 2,4, yıllık bazda da yüzde 0,8 azaldığı anımsatılan raporda, 2022'nin 4'üncü çeyreğindeki düşüşün, Ukrayna'da devam eden savaş, gelişmiş ekonomilerdeki inatçı yüksek enflasyon ve küresel olarak daha sıkı para politikası dahil olmak üzere birkaç ilgili faktör tarafından yönlendirildiğine dikkati çekildi.

Raporda, geçen yılın sonunda Çin'de salgın kısıtlamalarının hafifletilmesinin ülkedeki liman trafiğini artırdığına ancak Avrupa'da azalan gemi trafiğinin buna ağır bastığına işaret edildi. Buna göre ön veriler, ticaretin 2023'ün ilk çeyreğinde durgun kaldığını gösterdi.

Ancak ihracat siparişlerindeki son artışın, ikinci çeyrekte ticarete konu olan mallara olan talebin arttığını gösterdiğine değinilen rapora göre, bu sonuçlar, DTÖ'nün 5 Nisan'da yayınladığı ve 2023'te dünya mal ticaretinde yüzde 1,7'lik bir büyüme öngören tahminiyle büyük ölçüde tutarlı oldu.

Raporda, barometre bileşenlerindeki karışık sinyallerin ticaretin toparlanmasına giden yolun inişli çıkışlı olabileceğini düşündürdüğü vurgulandı.

Otomotiv ürünleri endeksinin 110,8 ile ABD ve Avrupa'daki güçlü satışların desteğiyle trendin üzerine çıktığı belirtilen raporda, ihracat siparişleri endeksinin de 102,7 ile Ukrayna'da savaşın patlak vermesinden sonra yaşadığı düşüşün ardından trendin üzerine yükseldiği aktarıldı.

Rapora göre öte yandan, konteyner taşımacılığı, hava taşımacılığı ve elektronik bileşenler ticaretini temsil eden endekslerin tümü trendin altında kaldı ve zayıflık sinyali vermeye devam etti.

Barometredeki 100'den büyük okumalar trendin üzerinde büyüme olacağını gösterirken, 100'ün altındaki okumalar trendin altındaki büyümeye işaret ediyor.

DTÖ Küresel Mal Ticareti Barometresi yılda 4 kez yayınlanıyor.

Sıradaki Haber
Doğal gazda haziran tarifesinde değişiklik yapılmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:24
Mawar Tayfunu'nun vurduğu Guam adası temel hizmetlerden yoksun
08:09
Kocaeli'de tıra çarpan servis devrildi, 13 işçi yaralandı
08:09
Çin Devlet Başkanı Şi'den "yapay zekayı daha sıkı kontrol etme" çağrısı
08:05
Uşak'ta silahlı kavga: 5 yaralı
08:28
Amazon "gizlilik ihlali" nedeniyle 30,8 milyon dolar ödeyecek
08:22
Bursa'da minibüs kamyona çarptı: 1 ölü, 16 yaralı
Galata Kulesi, Fatih Camii ve Ay
Galata Kulesi, Fatih Camii ve Ay
FOTO FOKUS
NASA'dan UFO değerlendirmesi: Henüz insanüstü bir zekanın ürünü olduğuna dair kanıt yok
NASA'dan UFO değerlendirmesi: Henüz insanüstü bir zekanın ürünü olduğuna dair kanıt yok
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ