DTÖ: Küresel mal ticareti yılın ilk çeyreğinde durgun kaldı

DTÖ, Küresel Mal Ticaret Barometresi Raporu'nu yayımladı.

Raporda, bir önceki okumada 92,2 puanda olan DTÖ Mal Ticareti Barometresi'nin 95,6'ya yükselmesine rağmen temel değer olan 100 puanın altında kaldığı aktarılarak, bunun trendin altında bir istikrar ile ticaret hacimlerinde yükselişin başladığına işaret ettiği vurgulandı.

Geçen yılın son çeyreğinde mal ticareti hacminin çeyreklik bazda yüzde 2,4, yıllık bazda da yüzde 0,8 azaldığı anımsatılan raporda, 2022'nin 4'üncü çeyreğindeki düşüşün, Ukrayna'da devam eden savaş, gelişmiş ekonomilerdeki inatçı yüksek enflasyon ve küresel olarak daha sıkı para politikası dahil olmak üzere birkaç ilgili faktör tarafından yönlendirildiğine dikkati çekildi.

Raporda, geçen yılın sonunda Çin'de salgın kısıtlamalarının hafifletilmesinin ülkedeki liman trafiğini artırdığına ancak Avrupa'da azalan gemi trafiğinin buna ağır bastığına işaret edildi. Buna göre ön veriler, ticaretin 2023'ün ilk çeyreğinde durgun kaldığını gösterdi.

Ancak ihracat siparişlerindeki son artışın, ikinci çeyrekte ticarete konu olan mallara olan talebin arttığını gösterdiğine değinilen rapora göre, bu sonuçlar, DTÖ'nün 5 Nisan'da yayınladığı ve 2023'te dünya mal ticaretinde yüzde 1,7'lik bir büyüme öngören tahminiyle büyük ölçüde tutarlı oldu.

Raporda, barometre bileşenlerindeki karışık sinyallerin ticaretin toparlanmasına giden yolun inişli çıkışlı olabileceğini düşündürdüğü vurgulandı.

Otomotiv ürünleri endeksinin 110,8 ile ABD ve Avrupa'daki güçlü satışların desteğiyle trendin üzerine çıktığı belirtilen raporda, ihracat siparişleri endeksinin de 102,7 ile Ukrayna'da savaşın patlak vermesinden sonra yaşadığı düşüşün ardından trendin üzerine yükseldiği aktarıldı.

Rapora göre öte yandan, konteyner taşımacılığı, hava taşımacılığı ve elektronik bileşenler ticaretini temsil eden endekslerin tümü trendin altında kaldı ve zayıflık sinyali vermeye devam etti.

Barometredeki 100'den büyük okumalar trendin üzerinde büyüme olacağını gösterirken, 100'ün altındaki okumalar trendin altındaki büyümeye işaret ediyor.

DTÖ Küresel Mal Ticareti Barometresi yılda 4 kez yayınlanıyor.