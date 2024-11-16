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Ekonomi
AA 16.11.2024 16:46

"Dost Mezat" ile genç ve kadın üreticilere nakit yem desteği

Adana'da büyükbaş hayvan satışındaki çeşitli aracılık masraflarının ortadan kaldırılması için dördüncü kez düzenlenen "Dost Mezat" kapsamında, genç ve kadın üreticilere nakit yem desteği verildi.

"Dost Mezat" ile genç ve kadın üreticilere nakit yem desteği

Yetiştiricilerin büyükbaşlara uygun fiyatla ulaşması amacıyla Dost Ziraat İşletmelerince açık artırma usulüyle organize edilen etkinlik, merkez Yüreğir ilçesi Beyköy Mahallesi'ndeki çiftlikte gerçekleştirildi.

Mezatta, işletme tarafından "hastalıktan ari" sertifikalı 235 düve, anaç angus ve buzağı satışa sunuldu.

Besiciler, beğendikleri büyükbaşları satın almak için sırayla tekliflerini sundu.

Hayvanların tamamının satıldığı mezatta anaç angus ya da anaç gebe düve alan genç ve kadın üreticilere, hayvan başına yıllık 18 bin liralık nakit yem desteği sağlandı.

Mezat kapsamında düzenlenen eğitimde şef Sidar Burak, angus etinin kullanımına ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

"Dost Mezat" ile genç ve kadın üreticilere nakit yem desteği

"Desteklerimiz artarak devam edecek"

Dost Ziraat İşletmeleri Genel Müdürü Ahmet Bozkurt, mezada ilginin arttığını söyledi.

Yem desteğinin 10 hayvana kadar verileceğini dile getiren Bozkurt, şöyle konuştu:

"Başlattığımız kampanyada 10 anaç angus ya da anaç gebe düve alan genç ve kadın üreticilerimize yıllık 180 bin liralık yem desteği açıkladık. Bu konuda iyi tepkiler aldık. Desteklerimiz artarak devam edecek. Direkt üreticilere ulaşmak istiyorduk ve istediğimiz noktaya yavaş yavaş geliyoruz. Nihai üreticiye ulaşmak gurur ve mutluluk veriyor."

Mezada katılan Nilsu Öner Ünal da 3 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirterek

ETİKETLER
Adana Hayvancılık Tarım Üretimi Tarımsal Destek
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