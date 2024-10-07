Duman 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 07.10.2024 10:39

Dördüncü çeyrek dış ticaret beklenti anketi yayımlandı

Ticaret Bakanlığının yılın 4'üncü çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 5,6 puan azalarak 98,9 seviyesinde gerçekleşti. İthalat beklenti endeksi ise 2,8 puan artarak 110,4'e yükseldi.

Dördüncü çeyrek dış ticaret beklenti anketi yayımlandı
[Fotograf: AA]

Ticaret Bakanlığı'nın, bu yılın 4'üncü çeyreğine ilişkin açıkladığı Dış Ticaret Beklenti Anketi'ne göre, ihracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe kıyasla 5,6 puan azaldı. Yılın üçüncü çeyreğinde 104,5 seviyesinde olan endeks, son çeyrekte 98,9'a geriledi.

Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 15,1 puan azalış gösterdi.

Endeksi, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisi endeksi azalış yönünde, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler ise artış yönünde etkiledi.

İthalat beklenti endeksi

Bu yılın 4'üncü çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 2,8 puan artarak 110,4 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre 10,9 puan azaldı.

İthalat beklenti endeksini, gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi azalış yönünde, son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler artış yönünde etkiledi.

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı İhracat İthalat
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:55
ABD'den İsrail'e soykırım desteği: 7 Ekim'den bu yana 17,9 milyar dolar askeri yardım
10:45
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
10:51
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
10:38
Mersin'de PKK/KCK'ya operasyon: 14 gözaltı
10:36
Bakan Şimşek: KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz
10:34
Borsa güne yükselişle başladı
İsrail'in Gazze'de hastane avlusunu hedef alması sonucu 11 kişi yaralandı
İsrail'in Gazze'de hastane avlusunu hedef alması sonucu 11 kişi yaralandı
FOTO FOKUS
Kağıthane'de Sürücüyü darbettiler: Araca demir sopa ve çekiçlerle zarar verdiler
Kağıthane'de Sürücüyü darbettiler: Araca demir sopa ve çekiçlerle zarar verdiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ