Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 9 Ekim 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,9310’dan işlem görüyor. İşte, 9 Ekim güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,9310'dan işlem görüyor.
Dün, en düşük 7,8761, en yüksek 7,9464 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 7,9455'ten tamamladı.
Dolar/TL, sabah saatlerinde 7,9566 ile tarihi zirvesini görse de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap işlemlerinde kullanılan Türk lirası faizini yüzde yüzde 10,25'ten 11,75'e yükseltmesinin etkisiyle 7,9035'e kadar geriledi. Dolar/TL, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 7,9340'tan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 9,3545'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,2750'den satılıyor.
Dolar endeksi, yüzde 0,2 azalışla 93,3 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1,1790 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, jeopolitik gelişmeler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.
9 Ekim güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
|
İSTANBUL
|
ALIŞ
|
SATIŞ
|
ABD Doları
|
7,9300
|
7,9310
|
Avro
|
9,3580
|
9,3590
|
Sterlin
|
10,2340
|
10,2900
|
|
|
|
ANKARA
|
|
|
ABD Doları
|
7,9000
|
7,9800
|
Avro
|
9,3180
|
9,3980
|
Sterlin
|
10,1740
|
10,3840