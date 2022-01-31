Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 13,35 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 13,5160'tan tamamladı.

31 Ocak güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,2 azalışla 13,3480 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,1 değer kaybederek 14,9080'den, sterlin/TL yüzde 1 düşüşle 17,9370'ten satılıyor.

Dolar endeksi, geçen hafta ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın şahin açıklamaları sonrası 97,44 seviyesini görerek Temmuz 2020'den bu yana en yüksek noktasına ulaşırken, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 97,1 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1160'tan alıcı buluyor.

Tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in martta 50 baz puanlık faiz artışına gidebileceği ihtimali güçlenmeye devam ederken, Fed üyeleri de konuya ilişkin sözle yönlendirmelerini sürdürüyor.

Buna göre, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic hafta sonu Financial Times'a verdiği demeçte, enflasyondaki duruma göre martta 50 baz puanlık faiz artışının ihtimal dahilinde olduğunu belirtirken, marttan başlayarak peş peşe 25 baz puanlık 3 faiz artışının ise daha olası olduğunu ifade etti.

Analistler, Rusya ve Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının da gündemin odağında kalmaya devam ettiğini kaydederek, bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde 2021 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Chicago PMI ve Dallas Fed imalat endeksi verileri takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre aralıkta dış ticaret açığı yıllık yüzde 49,3 artışla 6,79 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise dış ticaret açığı yüzde 7,5 azalışla 46,1 milyar dolara geriledi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 97,8 seviyesinin direnç olduğunu kaydederek, 96,7'nin destek konumunda bulunduğunu belirtti.