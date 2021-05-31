Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,50 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü en düşük 8,4815 ve en yüksek 8,6165 ile zirvesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 8,5577'den tamamladı.

Yeni haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlayan dolar/TL, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 8,4990'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 azalışla 10,3730'dan, sterlin/TL yüzde 0,7 kayıpla 12,0670'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise 90,04 ile önceki kapanışın hemen altında seyrediyor.

Analistler, açıklanan 2021 ilk çeyrek büyümesinin yüzde 7 ile beklentileri aşmasının ardından Türk lirası varlıkların pozitif seyrettiğini bildirdi.

Bugün, ABD ve İngiltere'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını anımsatan analistler, veri gündeminde Almanya'da enflasyonun öne çıktığını kaydetti.

31 Mayıs güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: